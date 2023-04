Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani

Monica Anghel a reușit să își recapete silueta și acum se mândrește că are aceeași greutate ca la 24 de ani. Artista a terminat recent cursul de instructor fitness și are planuri mari în această direcție, anunță libertatea.ro.

Monica Anghel, în vârstă de 51 de ani, a luat decizia de a scăpa de kilogramele în plus, pentru că ajunsese să aibă și probleme de sănătate. În prezent, ea cântărește 59 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea la 24 de ani. Sportul a ajutat-o foarte mult și reușește să se mențină la această formă de care este foarte mulțumită. „Am rămas la 59,4 kg, ca atunci când aveam 24 de ani. Mă rog, atunci când aveam 24 de ani aveam 58 de kg. De când am slăbit, am avut cel mai puțin 57 de kg, dar evident că apucându-te de sport, se face masă musculară și atunci e normal să îți arate cântarul puțin mai mult”, a declarat vedeta pentru Playtech.