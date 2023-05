Iulia Albu și iubitul ei din Peștișani, echipă în noul sezon al emisiunii America Express

Vedeta Iulia Albu și iubitul ei, originar din comuna gorjeană Peștișani, Mihai Alexadru (Mike), cu care formează un cuplu de cinci ani, vor face echipă în noul sezon al emisiunii America Express – Drumul Soarelui.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe ACUM! El este Mike și, chiar dacă îmi cânta la vioară, nu întotdeauna îmi cântă și în strună. My Partner in craziness and life. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează”, a postat vedeta pe pagina sa de Facebook.

„Când Iulia mi-a lansat provocarea de a o însoți în America Express am știut clar care va fi răspunsul meu. În fond, nu aveam cum să o las singură în această aventură. Iulia este curajoasă și determinată DAR, la finalul zilei este ca un copil mic, care are nevoie constantă de atenție și afecțiune. Așadar, America Express începe ACUM! Și cu mine, aparent!”, a afirmat Mihai Alexandru.