Vezi cum s-a tunat o gorjeacă de succes! Și-a pus implanturi cu gaz

Câstigătoarea ultimei ediții a emisiunii Bravo, ai stil! gorjeanca Silvia s-a tunat! Aceasta a apelat la un medic chirurg pentru a-și mări bustul. Silvia nu a mers pe metoda clasică ci a optat pentru cea mai în vogă modalitatea de a-și mări sânii -gaz.

Gorjeanca a optat pentru o mărime medie semn că nu-și dorește un bust generos. De mărirea sânilor s-a ocupat doctorul Calin Dobos. Blondina s-a declarat încântată de rezultat și nu a ratat ocazia de a le arăta fanilor noul bust, mai generos. “Sunt atat de fericita. Sunt femeie! La 36 de ani si 9 luni sunt femeie. Pana acum am fost un baietel strengar cu pretentii de domnisoara. Dupa o nastere, pieile suporta niste modificari. Sunt mici, la locul lor. Nu am facut decat o umplere civilizata. (…) Multumesc pentru aceasta schimbare care a venit la momentul oportun. Silicoanele au fost invitate pentru mine. Sunt fericita. Sunt femeie! Cand doresti foarte tare niste lucruri si crezi foarte tare in ele, se intamplat! Si cand se intampla esti fericit!”, a declarat Silvia.

Silvia mai are la activ injectări cu acid hialuronic în mandibula și în jurul ochilor și o rinoplastie.