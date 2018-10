Apel la populație: ”Faceți analize la carnea de porc congelată înainte de a fi consumată”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a făcut marţi un apel către populaţia care şi-a tăiat porcii şi a pus carnea la congelator să facă analiza acesteia înainte de a o consuma, pentru a nu răspândi pesta porcină africană, în condiţiile în care virusul poate rezista prin congelare până la câteva luni.

“Toate produsele care sunt în congelator trebuie să fie sub control sanitar-veterinar. Producătorul să se ducă de bună voie şi să spună: Am tăiat porcul. Ia fă-mi o analiză la el! O fi bolnav, pot să îl mănânc în continuare sau nu îl pot mânca?’, ca să oprim această posibilitate, pentru că există această posibilitate (de răspândi pesta porcină africană – n. r.). Trebuie să transmitem oamenilor ce trebuie să facă. (…) Poate nu am fost suficient de înţeleşi de oamenii respectivi, iar cu ajutorul dvs. vom fi şi mai bine înţeleşi. Iar eu vă stau la dispoziţie indiferent când doriţi, pentru a le explica oamenilor ce trebuie să facă, astfel încât să ne ferim toţi de această boală şi să fim sănătoşi, pentru că avem ce mânca în România, avem unde creşte porci în România, avem cu ce-i creşte. Sigur, aici este o problemă. ANSVSA a mers şi a anunţat, inclusiv prin primari şi prin mass-media, pentru a se cunoaşte de către cei care au făcut acest lucru neştiind, din frică şi din nesiguranţă. În momentul în care a apărut pentru prima dată în ţară o asemenea molimă, evident că pe om îl cuprinde frica şi zice: ‘Mi-ai atacat existenţa mea’ şi, atunci, l-a sacrificat şi l-a pus în congelator”, a susţinut ministrul Agriculturii, la Jilava.