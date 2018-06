Cele mai premiate site-uri in 2018

In mod asemanator cu ceea ce se petrece in lumea filmului, acolo unde cele mai bune realizari sunt recompensate an de an in cadrul Galei Premiilor Oscar, site-urile active din intreaga lume au si ele sansa sa primeasca distinctii de top, din partea organizatorilor ,,The Webby Awards’’. Ajuns la cea de-a 22-a editie, evenimentul in urma caruia sunt votate cele mai bune site-uri din lume (din diferite categorii) este organizat anual de ,,The International Academy of Digital Arts & Sciences’’ (IADS), fondata in 1998 in scopul progresului internetului din punct de vedere profesional, tehnic si creativ. Din juriul IADS fac parte nume celebre in mediul online, cum ar fi Eva Chen (Sef al Departamentului de Moda la Instagram), Biz Stone (fondatorul Twitter), David Coz (Co-inventator Google Cardboard) si multi alti experti din diferite domenii.

Conform Webby Awards, in prima parte a anului 2018 existau aproximativ 4 miliarde de utilizatori de internet, dintr-un total al populatiei de 7,6 miliarde de oameni, in timp ce numarul de site-uri existente pe intreg globul pamantesc era de 1.871.148.928 din care 464 au primit cel putin cate un premiu Webby.

La categoria „Cea mai buna pagina de pornire (homepage/welcome page)”, premiul I a fost castigat de site-ul prestigiosului canal de televiziune (si nu numai) National Geographic, https://www.nationalgeographic.org/ fiind alesul juriului Webby, in timp ce favoritul publicului a fost https://my.pottermore.com/hogwarts, site accesat in special de fanii celebrei serii Harry Potter.

La categoria ,,Muzica’’ cel mai apreciat site de catre juriul Webby a fost https://www.creativelab5.com/, in timp ce utilizatorii au acordat cele mai multe voturi site-ului Amazon Music.

Pentru designul de exceptie, structura si calitatea informatiilor din submeniuri, locul 1 in categoria ,,Masini’’ a fost votat in unanimitate (atat de juriu, cat si de internauti) site-ul https://www.bmw.com/.

In ceea ce priveste categoria ,,Cea mai placuta interfata in 2018’’, conform juriului, prima pozitie este ocupata de http://tbilisigardens.ge/en, site ce iti permite sa ,,te plimbi’’ cu usurinta prin toate cele 29 de etaje virtuale ale primului zgarie-nori din Tbilisi, capitala Georgiei. Un alt site cat se poate de interesant este https://www.ge.com/digitalvolcano/, preferatul publicului pentru aceasta categorie, loc in care pasionatii de vulcane vor gasi o sumedenie de informatii, prezentate cu ajutorul unei grafici exceptionale.

La categoria ,,Jocuri’’, site-ul considerat de juriu ca ar fi oferit cea mai buna experienta a fost desemnat cel al jocului Quantum Break, http://qbinterface.com/, in timp ce utilizatorii au ales http://playdead.com/games/inside/.

Din pacate, nu avem cum sa scriem despre toate castigatoarele, insa importanta premiilor primite de site-uri nu este deloc de neglijat, acestea contribuind enorm pe termen lung la cresterea popularitatii. Un bun exemplu in acest sens este site-ul operatorului de jocuri de noroc 888sport. Acesta este unul dintre cele mai populare branduri din gamblingul mondial, iar pozitia sa de top a fost cucerita si datorita numarului foarte mare de premii castigate de-a lungul timpului: Premiul ,,Cel mai bun operator de casino’’ in 2013 acordat de EGR Awards, Premiul ,,Cel mai bun operator digital’’ Global Gaming Awards 2014 si Premiul Gaming Intelligence ,,Cel mai bun operator de casino’’ in 2015.