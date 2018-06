Columbienilor nu le prieste aerul din Rusia: Columbia vs Japonia 1-2 iar Maluma a fost talharit

Potrivit unor stiri aparute in presa internationala, se pare ca celebrul cantaret columbian Maluma, pe numele sau adevarat Juan Luis Londono Arias, a fost victima unui furt in capitala Rusiei la inceputul acestei saptamani, in urma caruia acestuia i-au fost sustrase din camera de hotel bunuri in valoare de aproximativ 800.000 de dolari.

In varsta de 24 de ani, vedeta internationala se afla in Rusia pentru a sustine echipa nationala de fotbal a tarii sale (Columbia) in partida cu Japonia, prima din Grupa H a Cupei Mondiale 2018. Mari favoriti inainte de inceperea meciului-victoria Columbiei era cotata cu 1.80 la agentia de pariuri online Unibet-, James Rodriguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado and co. au pierdut in mod surprinzator in fata Japoniei cu scorul de 2-1, la capatul unui meci in care sud-americanii au evoluat in 10 oameni inca din minutul 3, cand Sanchez a fost eliminat din teren pentru un hent evident in careu. Japonezii au transformat in gol lovitura de la 11 metri insa au fost egalati din lovitura libera pe finalul primei reprize. Golul victoriei a fost reusit de Osako in minutul 73, acesta venind destul de firesc in conditiile in care niponii au avut o posesie zdrobitoare in cea de-a doua parte a jocului (65%), 9 ocazii de gol (fata de doar 3 ale columbienilor) si 4-0 la suturi pe poarta. In celalalt meci din grupa, Senegal a invins Polonia cu 2-1, iar favoritele grupei raman cu zero puncte dupa prima runda.

Revenind la Maluma, care va concerta in capitala Romaniei, pe 30 iunie, in cadrul festivalului latino El Carrusel, se pare ca bunurile acestuia ar fi fost furate chiar din camera hotelului in care acesta a fost cazat, Four Seasons Hotel – unul din cele mai luxoase hoteluri moscovite. Astfel, solistul a ramas fara cateva ceasuri Rolex si Hublot, mai multe bijuterii Cartier si o duzina de ochelari incrustati cu perle si diamante.

In ciuda varstei sale (24 de ani), starul columbian este cunoscut in intreaga lume inca din 2010, cand acesta a lansat piesa ,,Farandulera’’iar 3 ani mai tarziu a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards – categoria ,,Best Latin America Central Act’’ si Latin Grammy Awards – categoria ,,Best New Artist’’.