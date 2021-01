PROFESIONAL NEW CONSULT – DE 3 ANI CONSECUTIV PE LOCUL 1

Profesional New Consult, una dintre cele mai cunoscute firme de formare profesionala de pe piata, vine in ajutorul dumneavoastra de peste 12 ani, iar in ultimii 3 ani, consecutiv, a fost pe primul loc in topul firmelor de profil, datorita dumneavoastră!

Firma va pune la dispozitie cursuri acreditate de Management si Cariera, Tehnice si Meserii, cursuri de Infrumusetare sau Limbi Straine, dar si cursuri online pe care le puteti urma din confortul casei dumnevoastra.

“Suntem aici pentru clientii nostri, in speranta ca ii putem pregati cat mai bine in noua profesie sau sa ii ajutam pentru a se perfectiona in cea pe care o au deja. Cursurile sunt structurate intr-un program usor de parcurs si eficient. Suntem constienti ca stilul de viata este din ce in ce mai incarcat si de fiecare data suntem atenti la nevoile clientului pentru a le usura parcurgerea cursurilor intr-un mod eficient, insa fara a periclita calitatea informatiilor”

Echipa Profesional New Consult mulțumește tuturor celor ce le-au trecut pragul de-a lungul timpului.

„Locul intai este atât meritul nostru cat si al cursanților, colaboratorilor si partenerilor noștri. Suntem mândri de aceasta recunoaștere si ne ambiționează pentru a continua cu același profesionalism, aceeași seriozitate si calitate a serviciilor, toate in favoarea dumneavoastră de peste 12 ani”

Profesional New Consult va astepta cu oferte noi si promotii atat pentru cursurile organizate la sala, dar si pentru cele sustinute online. Traineri profesionisti, conditii excelente pentru cursurile practice, experienta si seriozitate.

🔗 Website: http://www.profesionalnewconsult.ro

Email: [email protected] / [email protected]

Telefon: 0784.333.777 / 0784.045.025

————

Social links:

Instagram: https://www.instagram.com/profesionalnewconsult/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@profesionalnewconsult

Youtube: https://www.youtube.com/c/ProfesionalNewConsul/about

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/profesionalnewconsult/