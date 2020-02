A murit nea’ Adam

Gheorghe Adam cunoscut opiniei publice drept nea Adam, ”omul stafeta”, a decedat astazi, 11 februarie, la varsta de 83 de ani. Pasionat de ciclism, nea Adam a parcurs zeci de mii de kilometri pe bicileta.

“Astazi 11 februarie 2020 s-a stins din viata inca o legenda: a plecat la ingeri nea’ Adam (Gheorghe Adam). Dumnezeu sa-l odihneasca! In urma cu 4 ani, la implinirea varstei de 79 de ani il sarbatoaream (…). Am copilarit langa acest mare ROMAN! Dumnezeu sa te aiba in paza nea’ Adame!”, au anuntat apropiații lui nea Adam.