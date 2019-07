A fost capturat unul dintre suspecții agresiunii asupra unui om de afaceri târgujian

Ionuț Crâznic, de 26 de ani, fiul unui temut interlop hunedoarean, a fost capturat, astăzi, de către polițiștii gorjeni, în cazul bătăii omului de afaceri din Târgu Jiu, Florin Glodeanu.

Tânărul a fost capturat în trafic, în timp ce se deplasa cu o mașină pe Drumul Național 68, din localitatea Vețel, acolo, unde își are domiciliul.

„În continuarea cercetarilor în cauza penala privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violente si distrugere, fapte comise la data de 02 iulie a.c. asupra unui bărbat de 42 de ani, din municipiul Targu Jiu, de catre persoane necunoscute, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului pentru Actiuni Speciale Gorj au actionat pe raza municipiului Deva, judetul Hunedoara, pentru punerea in executare a unui mandat de aducere, emis pe numele unui barbat de 26 de ani, din comuna Vețel, judetul Hunedoara, banuit de comiterea infracțiunilor. Bărbatul a fost depistat in trafic, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 68 Vețel, județul Hunedoara, fiind încătușat de polițiști și condus la sediul IPJ Gorj, pentru continuarea cercetărilor și luarea masurilor legale“, a spus Corina Scurtu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj.