A murit în timpul serviciului

Un barbat de 49 de ani, lacatus mecanic al unei societati prestatoare in Parcul Hurezani, punct de lucru Stoina, apartinand unui producator national de petrol si gaze, a decedat astazi in timpul programului de lucru. Acestuia i s-a facut brusc rau, dupa ce participase, alaturi de colegii sai la descarcarea, cu ajutorul unei macarale, a unor tevi dintr-un camion. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Targu-Carbunesti, unde a intrat in stop respirator, fiind declarat decesul.

Barbatul era casatorit si avea un copil in intretinere. Evenimentul a fost intregistrat la I.T.M Gorj, institutia urmand sa deschida un dosar de cercetare in acest caz, se arată în comunicatul ITM