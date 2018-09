Accident grav la Ciuperceni

Un bărbat de 35 ani, din Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Ciuperceni, din cauza neatenției, nu a observat la timp o căruță tractată de un tractor, intrând în coliziune cu acesta. In urma evenimentului a rezultat decesul unui bărbat de 69 de ani, care se afla in căruță și rănirea gravă a tractoristului (66 de ani) care ulterior a decedat și acesta la spital. In urma testării cu aparatul etilotest s-a constat că bărbatul răspunzător de accident nu consumase alcool. Polițiștii au întocmit un dosar penal pt ucidere din culpa.