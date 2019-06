Accident pe Defileul Jiului

„Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier produs pe Defileul Jiului (foarte aproape de limita cu judetul Hunedoara) in care au fost implicate 2 autovehicule.

La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare din cadrul Garzii de Interventie Bumbesti Jiu, un echipaj SMURD de la Petroșani, precum si doua echipaje din cadrul SAJ Gorj care au constatat ca in urma impactului au rezultat 4 victime care erau constiente si nu erau incarcerate.

Este vorba despre un barbat in varsta de 20 de ani si 3 copii cu varste intre 5 si 8 ani.

Barbatul a fost transportat de echipajul SMURD la spitalul din Petroșani. Copiii au suferit leziuni minore dar pentru siguranta lor au fost transportati cu ambulantele SAJ la spital pentru investigatii medicale suplimentare”, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj.

