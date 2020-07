Adrian Tudor a demisionat din PSD

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor și-a dat demisia din PSD. Alesul susține că nu se mai regăseste în partid și că va face un pas in lateral

Acesta a transmis și un mesaj colegilor de partid prin care își justifică gestul: ”Vă scriu într-un moment de răscruce. Am ales să trimit aceste rânduri către voi, cei care aţi dus şi duceţi greul PSD. Vreau să vă mulţumesc pentru toţi aceşti ani în care am fost împreună. Şi la bine şi la rău. Ştiu cât suflet aţi pus. Ştiţi cât suflet am pus. Am avut, împreună, de-a lungul timpul mai multe nemulţumiri legate de modul în care unii au înţeles să conducă organizaţia.Ni le-am spus între noi. Le-am spus-o şi lor. Verde-n faţă. Ei ne-au auzit, însă fără să ne asculte vreodată…

Datorită lor, partidul continuă să meargă pe un drum greşit. Contează doar calculele lor de putere. Interesele şi privilegiile lor. Opinia voastră, dorinţele voastre, aşteptările oamenilor răbdători ai acestui oraş nu contează mai deloc.

Vă mulţumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o pentru ca eu să fiu candidatul vostru la primăria Târgu Jiu. Am vrut să vă reprezint aşa cum se cuvine şi să redăm împreună acestui oraş un sens al dezvoltării pentru toţi locuitorii săi. Din păcate, grupul restrâns care conduce azi partidul la Gorj a decis altfel.

După ce mai bine de un de zile m-au încurajat să mă pregătesc pentru a reprezenta cu succes partidul, au decis eliminarea mea. Au motivat această decizie spunându-mi că „Numele Tudor face rău acestui oraş”.

Consider acest lucru o mare jignire nemeritată, adusă mie şi familiei mele”