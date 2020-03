Al doilea caz de coronavirus confirmat la Gorj

Pentru un barbat recent venit din strainatate, analizele au iesit pozitive. Gorjeanul a intrat in tara pe 10 martie prin vama Arad, fiind introdus direct in carantina. Ulterior a fost transferat la Gorj, ieri rezultatul analizelor prelucrate confirmand infestarea. In prezent barbatul se afla internat la Institutul de Boli Infectioase “Matei Bals” din capitala.