Ambulanțierii neinstruți pentru prelevare de probe coronavirus. ”Nu este treaba noastră”

După ce coronavirusul s-a confirmat la Gorj echipaje ale ambulanței sunt trimise la toți cei care au intrat în contact direct cu persoana infectată pentru a releva probe. Numai că ambulanțierii se plâng că nu au fost instruiți și nici nu sunt în măsură să preleveze probele. Mai mult decât atât nici costumele de protecție, puse a dispoziție, nu sunt conforme și par a fi necesare în ale activități.

”Primul caz de Coronavirus a fost confirmat in Gorj! Intre timp incep sa se faca presiuni pe echipajele de urgenta ale SAJ aflate in aceasta tura sa mearga sa recolteze probe biologice de la suspecti infectati!

Nu am fost instruiti, nu este atributul nostru sa facem asa ceva, nu avem echipamente de protectie!

Suntem trimisi sa recoltam cu urmatoarele costume de protectie. Acestea nu respecta descrierea din ultima poza!” a transmis un ambulanțier.

