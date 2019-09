Aparegio anunță sistarea apei din cauza unei avarii

”APAREGIO GORJ SA anunță faptul ca presiunea apei potabile in aceasta seara, 11.09.2019, va fi scazuta aproximativ 30 de minute in municipiul Targu Jiu, iar in localitatea Suseni va fi sistata apa potabila 3 ore. Avaria este cauzata de o fisura la conducta de alimentare cu apa de la Suseni. Echipele Aparegio se află la fața locului și depun toate eforturile necesare pentru remedierea avariei în cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere”.