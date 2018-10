Boza: Știu că acest mesaj “va deranja”!

În TOP 300 COMPANII – 2018, CE Oltenia se situeaza pe locul 19, respectiv pe locul 6 in clasamenul companiilor din sectorul energetic. De asemenea, pentru profitul net inregistrat in anul 2017, CE Oltenia ocupa locul 42 in topul celor mai profitabile companii.

In clasamentul realizat s-a luat in calcul cifra de afaceri, profitul, numarul de angajati, precum si evolutia din ultimul an a indicatorilor financiari. Revista Capital mentioneaza ca cele 300 de companii din top reprezinta jumatate din PIB-ul Romaniei. Dintre acestea, 20 de companii au ca obiect de activitate productia, transportul, distributia sau comercializarea de energie electrica.

Sorin Boza a reacționat pe pagina sa de socializare: ”Știu că acest mesaj “va deranja”!:)))))). Însă în același timp sunt mândru de acest rezultat! Pentru noi toți faptul ca suntem în top 20 companii din România înseamnă că munca nu a fost de prisos și pentru aceasta vă mulțumesc încă odată tuturor”.