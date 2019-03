Capotă ironic pe Facebook

În urma vizitei inopinate a Ministrului Sănătății la S.J.U. Gorj, managerul Capotă vine cu postare ironică pe internet: ”Stiati cine este de vina pentru ca „medicul” depistat in Bucuresti, activa la un spital fara documente si aprobari legale??

Am aflat acum…dupa multe „investigatii de specialitate”. Vinovat este CAPOTA.

La fel de vinovat este ca „investigatorii de specialitate”, au descoperit faptul ca acest CAPOTA, nu a reusit sa faca in cele 6 luni de mandat de administrare, ce TREBUIAU SA FACA ALTII IN 10-20 de ani si mai „grav” este faptul ca a avut tupeul ca si in acest spital sa se respecte Legea nr. 95/2006.

In sfarsit….acum aflam toti !!!”