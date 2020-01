Caragea a demisionat “pentru a nu prejudicia imaginea USR”

In contextul articolelor de presa aparute astazi, Radu Miruţă presedintele USR Gorj, a avut in aceasta dupa-amiaza o discutie cu domnul Viorel Salvador Caragea in urma careia, chiar daca acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis sa isi dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR.

“Obiectivul USR este schimbarea Romaniei de jos in sus, din satele, comunele si orasele noastre, printr-o politica bazata pe onestitate si principii, deschisa fata de comunitate” a declarat Radu Miruță.

Detalii în ediția de mâine!