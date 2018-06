Cârciumaru către Ministrul Muncii: Ce solutii au specialistii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru combaterea deficitului de personal de pe piata muncii?

Senatorul PSD Florin Cârciumaru așteaptă un răspuns de la Olguța Vasilescu vis-a-vis de criza de muncă din țară. Printr-o adresă trimisă oficialului, senatorul de Gorj atrage atenția că sunt probleme în toate domeniile de activitate mai ales in IT, agricultura, industria automotive, construcții si retail. „Am adresat o intrebare doamnei Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, privind solutiile si masurile pe care ministerul are de gand sa le ia pentru diminuarea crizei fortei de munca in Romania. Deficitul de personal se resimte in aproape toate domeniile de activitate, mai ales in judetul Gorj”.