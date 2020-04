Casă din Crasă cuprinsă de flăcări

O casa din comuna Crasna, satul Aninisu din Deal, a fost cuprinsă de un incendiu.

La fata locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apa si spuma din cadrul Garzii de Interventie Novaci, precum si o autospeciala de lucru cu apa și spumă din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu. Pompierii ajunși la fața locului au constatat că incendiul se manifesta violent la acoperisul constructiei. “Colegii au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului in limitele gasite.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, dar interventia a fost una foarte dificila din cauza drumului greu accesibil autospecialelor de interventie.

Au ars o anexa construită in prelungirea casei si o parte din acoperis”, a spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Cauza probabila a incendiului este in curs de stabilire.