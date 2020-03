Cluburile de noapte amendate pentru nerespectarea măsurilor de transmitere a coronavirusului

La solicitarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj prin Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei, Inspectoratul Judetean de Politie Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj si Directia de Sanatate Publica Gorj au desfasurat in noaptea de 13 spre 14.03.2020 o actiune de verificare in cluburile de noapte din judetul Gorj, privind respectarea numarului de persoane in spatii inchise si a masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectiei cu noul coronavirus.

In urma verificarilor au fost aplicate 4 sanctiuni de catre Directia de Sanatate Publica Gorj pentru absenta dezinfectantului pentru utilizatorii spatiilor in care isi desfasoara activitatea cluburile de noapte si alte 5 sanctiuni aplicate de Inspectoratul Judetean de Politie Gorj pentru incalcarea prevederilor legale privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si liniștii publice.

Actiunea de verificare a vizat cluburile de noapte din Targu-Jiu, Tg-Carbunesti, Licurici, Hurezani,