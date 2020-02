Consilierul Eduard Lădaru și-a pus în cap lumea sportivă. Numeroase reacții dure împotriva acestuia

Consilierul local Eduard Lădaru și-a pus în cap toată lumea sportivă, după o serie de jigniri aduse lui Dan Ilieș, fostul mare handalist al echipei Energia și al echipei naționale, care conduce în prezent secția de handbal al Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, dat și altor antrenori. Consilierul cunoscut prin reacțiile sale ieșite din comun a spus că antrenorii de la CSM au un caracter putred.

Claudiu Alionescu, antrenorul echipei de baschet CSM Târgu Jiu, i-a dat lui Lădaru un răspuns tranșant: „«Caracterul putred»“ pe care dumneavostra ni-l catalogați cred că își are relevanta în numărul foarte mare de copii și adulți care ne urmeaza si ne apreciaza munca si modul in care lucram.Personal pot spune ca mi-au trecut prin mana cateva sute in cei 12 ani de cariera iar pana acum nu am auzit să se plângă cineva de caracterul meu. Văd că o faceți dumeavoastră într-o emisiune în care erați singur! V-aș întreba, domnule consilier, la câte meciuri ați fost prezent, în calitate de membru al Comitetului Director al CSM Târgu Jiu, la Sala Sporturilor pentru a ne vedea cu adevărat la lucru și pentru a vedea câți jucatori localnici fac parte efectiv din loturile clubului pe care dumneavostra se presupune ca îl dirijați?

Și Dan Ilieș a reacționat în urma acuzațiilor lansate la adresa sa: „Am avut în cariera mea MECIURI mult mai tari, cu adversari redutabili, pe care i-am respectat indiferent de rezultatul final.

SUNT CARACTER PUTRED ???

Ma întreb ce CARACTER aveți dvs., dacă jigniți și acuzați un om ( „FARĂ VALOARE”), dacă nu e prezent la discuție?