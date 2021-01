Discuții astăzi la Bruxelles pentru aprobarea Planului de Restructurare al CEO

O serie de discuții importante se desfășoară astăzi la Bruxelles cu privire la aprobarea Planului de Restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

Fostul secretar de stat din Ministerul Energiei, Andrei Maioreanu, susține că a discutat cu oficiali de la Bruxelles cu privire la Planul de Restructurare al CEO și că are rezerve cu privire la aprobarea acestuia: „Am discutat cu doamna ambasador Luminița Odobescu, pe care am avut ocazia să o cunosc pe perioada mandatului de secretar de stat, cu colegul nostru Ioan Alexandru Pogea, reprezentantul României la Bruxelles, pe energie și cu Andreea Stanciu, angajata Consiliului Concurenței și detașată la Digi Com, care se ocupă în mod direct de acest Plan de Restructurare. Din discuțiile telefonice a rezultat că în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene privind procedurile de acordare a ajutorului de stat, Comisia Europeană are un termen de 60 de zile să transmită decizia cu privire la programul de informare sau o cerere de informații. Astăzi are loc la Bruxelles o întâlnire a echipei de caz din cadrul cadrul Direcției Generale a Comisie Europene. Am rezerve care sunt alimentate în urma discuțiile pe care le-am avut și pentru că au mai fost solicitate o serie de puncte extrem de importante“.