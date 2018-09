E prima oară, în ultimii 15 ani, când nu sunt prezent la a festivitatile de deschidere a noului an scolar la Targu Jiu

”Le urez tuturor elevilor, parintilor, profesorilor si celor din personalul nedidactic un An Scolar 2018-2019 cat mai bun si plin de rezultate pozitive! Romania insa merge intr-o directie gresita, de ignoranta, ura si razbunare! In ultimii 15 ani (indiferent de culoarea politica a presedintelui, guvernului sau a autoritatilor locale) am fost mereu invitat la festivitatile de deschidere a noului an scolar la Targu Jiu – este prima data cand, la solicitarea speciala a Conducerii Centrale a PSD, nu am putut sa fiu prezent la Targu Jiu alaturi de elevi si profesori (macar in calitate de deputat al judetului in ultimii 15 ani) – ma bucur insa de lucrurile bune pe care le-am realizat in acesti ani pentru scolile, profesorii si personalul nedidactic din Gorj si voi fi mereu alaturi de ei!” a fost mesajul fostului Premier Victor Ponta pe pagina sa de socializare.