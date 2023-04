Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a scăpat de emoțiile retrogradării, după ce a bătut Steaua

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a scăpat de emoțiile retrogradării, după ce a învins categoric, miercuri seară, pe teren propriu, Steaua București, în al treilea meci din seria de play-out, cu scorul 89-61. Baschetbaliștii grupării gorjene au câștigat seria cu 3-0 la general și și-au îndeplinit obiectivul, acela de a se salva de la retrogradare. CSM Târgu Jiu va evolua și sezonul viitor în Liga Națională de Baschet Masculin.

În fața unui public numeros venit să susțină echipa în lupta pentru menținerea în Liga Națională, baschetbaliștii gorjeni au făcut un meci senzațional. Gorjenii nu le-au dat nicio șansă steliștilor și au închis seria încă de la meciul trei, cu un 3-0 la general, la care puțini se așteptau.

După cele două victorii de la București, băieții lui Kresimir Basic au intrat pe parchetul din Sala Sporturilor hotărâți să încheie rapid socotelile cu Steaua și pentru a-și îndeplini obiectivul. Meciul a fost condus de la un capăt la celălalt de echipa noastră, care a reușit chiar să se distanțeze la aproape 40 de puncte.

Shamiel Stevenson a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu. Americanul a terminat meciul cu 24 de puncte, 7 recuperări și o pasă decisivă. A fost urmat de Anthony Durham, care a totalizat 19p, 7 recuperări și 5 asisturi. Octavian Ilie a terminat meciul cu 8p, 5 recuperări și două pase decisve, iar Camil Berculescu a terminat meciul cu 8p, 2 recuperări și 2 pase decisive. Americanul Dylan Frye a strâns 7p, 5 recuperări și 9 pase decisive. Tot 7 puncte a strâns și Andrei Gheorghe, dar și o recuparare. Grecul Thomas Kottas a terminat partida cu 6 puncte și 5 recuperări. Căpitanul Porter Troupe a avut 4 puncte și două recuperări. Randall Brumant a strâns 3p în acest meci, dar și 4 recuperări și o pasă decisivă. Pe lista marcatorilor și-a trecut numele și Andrei Bărăgan. Baschetbalistul gorjean a încheiat meciul cu 3p și o recuperare.

„Am pus accentul să fim o echipă unită“

Antrenorul Kresimir Basic și-a felicitat jucătorii pentru victorie și le-a mulțumit tuturor celor implicați, incusiv fanilor, care au susținut echipa din tribune: „Vreau să felicit jucătorii pentru efortul pe care l-au depus. Vreau să-i felicit pe toți cei din club, de la staff-ul tehnic, cel medical și până la cel de la birouri. Vreau să le mulțumim fanilor. Am avut o sală plină care ne-a împins de la spate. Jucătorii autohtoni au făcut un joc foarte bun și au ajutat echipa.

Am pus accentul să fim o echipă unită. Nu m-aș fi gândit că o să câștigăm cu 3-0 în fața echipei Steaua. (…) Dacă vom juca așa cum am făcut-o astăzi, acestea vor fi rezultatele de acum încolo“.