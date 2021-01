Fals ofițer de informații, condamnat pentru șantaj

Un bărbat care s-a prezentat ofițer de informații a fost condamnat pentru șantaj și înșelăciune de către Judecătoria Târgu Jiu. Acesta a fost găsit vinovat că a șantajat o profesoară de la liceul din comuna Bâlteni şi a escrocat alte două femei: o primăriţă şi o consilieră.

Ion Mihai Dincă le-a promis celor din urmă funcții importante la București, în schimbul unor sume de bani. Acesta a fost, prins în flagrant în timp ce primea 500 de lei de la o profesoară din Bâlteni, pe care o șantaja cu publicarea unor imagini compromițătoare, care nu existau.

Acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare, la care s-a adăugat o altă pedeapsă rămasă de executat: „Condamnă pe inculpatul Dincă Ion Mihai, la pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare. (…) Condamnă pe inculpatul Dincă Ion Mihai, în prezent în Penitenciarul Drobeta Turnu-Severin, la pedeapsa de un an şi 6 luni închisoare(…) Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă (1/3 din 1 an şi 6 luni = 6 luni), rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. În baza art. 104 alin. 2 C. pen., art. 43 alin. 2 C.p. revocă liberarea condiţionată a inculpatului Dincă Ion Mihai din pedeapsa de 5 ani și 5 luni închisoare la care a fost condamnat prin s.p. nr. 77 din 01.02.2016 emisă de Tribunalul Argeş, def. prin D.P. 681/A din 08.06.2016 Curtea de Apel Pitești şi dispune executarea restului rămas neexecutat de 496 zile, rest pe care îl adaugă la prezenta pedeapsă, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 496 zile”, a decis Judecătoria Târgu-Jiu.