Foto: A intrat cu mașina într-un magazin din Tg-Jiu

Un grav accident de circulație a avut loc cu puțin timp în urmă cand o mașina, condusă de un tânăr, a pierdut controlul intr o depășire și a lovit grav un biciclist apoi s-a oprit într-un magazin. Bărbatul de pe bicicletă era oprit la marginea străzii atunci când a fost lovit în plin de autoturismul scapat de sub control. Din primele informații șoferul circula cu viteză mare. Bărbatul rănit a fost preluat de un echipaj Surd, cu leziuni destul de grave.

„Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier produs pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu din municipiul Tg-Jiu.

Un conducator auto a pierdut controlul volanului, a pătruns pe trotuar si a lovit un barbat.

La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si un echipaj din cadrul SAJ Gorj.

In urma impactului barbatul a ramas prins sub autovehicul. Pompierii militari au intervenit pentru scoaterea acestuia care se afla in stare de constienta si pentru acordarea primului ajutor calificat. Barbatul a fost transportat de echipajul SMURD la UPU Tg-Jiu.

O alta femeie, ruda a victimei a suferit un atac de panica fiind preluata de echipajul SAJ si transportata la UPU“, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj.