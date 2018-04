Foto: Accident la Drăgoieni. Trei victime transportate la spital

Un accident rutier a avut loc noaptea trecută la Dragoieni.

La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj, precum si echipaje din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj. Salvatorii militari au constatat ca in accident a fost implicat un autoturism, iar in urma impactului au rezultat 3 victime de sex masculin in varsta de 21, 24 si 30 de ani care nu erau incarcerate si erau constiente. Acestea au fost stabilizate si transportate de catre echipajele SMURD si SAJ la Unitatea de primiri Urgente a sputalului din Tg-Jiu.