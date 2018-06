Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe raza comunei Balesti. Doua autoturisme au intrat in coliziune din cauza neadaptării vitezei la condițiile de mers. In urma impactului, una dintre masinile implicate a plonjat direct in șanțul de pe marginea drumului. Circulația in zona este dirijata pe un singur sens.