FOTO Bărbat lovit de un lemn în pădure. Pompierii au mers doi km. pentru a-l salva

In aceasta seara, un cetatean a sunat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 semnalând faptul ca un barbat cu care acesta se alfa în pădure, pe raza comunei Prigoria, satul Negoiești a fost lovit de o bucata de lemn.

Imediat la fata locului au fost dislocate o autospeciala de prima intervenție (Duster) din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu, o ambulanta din cadrul SAJ Gorj, precum si echipaje ale Serviciului Salvamont Gorj.

Locația in care se afla persoana care avea nevoie de ajutor era foarte greu accesibila echipajelor de interventie, accesul autospecialelor fiind extrem de dificil.

Pentru a ajunge la fata locului, pompierii militari au renunțat la autospeciala si au fugit efectiv pe jos mai bine de 2 km. Singura masina care a putut ajunge la fata locului a fost cea din dotarea Salvamont.

Echipajele au constatat ca barbatul in varsta de 44 de ani suferise răni foarte grave la nivelul capului. Acesta a primit primul ajutor calificat, a fost stabilizat si transportat la spital, insa starea sa este una gravă, acesta fiind in coma.