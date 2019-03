Serviciul de gestionare a deșeurilor din cadrul Consiliului Județean Gorj a organizat astăzi o acțiune de ecologizare pe râul Șușița. „Astăzi am organizat o acțiune de ecologizare în zona Susita din Targu Jiu. În perioada următoare vom încerca sa organizam o campanie de conștientizare in rândul persoanelor care locuiesc in aceasta zona. În același timp, vom cere sprijinul operatorului de salubrizare Polaris, dar și de la Primaria Municipiului Targu Jiu“, a spus Luis Popa, directorul Serviciului.