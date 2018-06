Foto: Surprinsi in timp ce faceau baie in fantana arteziana din centrul municipiului

Mai multi tineri teribilisti din Targu Jiu au fost surprinsi seara trecuta in timp ce se racoreau intr-o fantana arteziana, chiar in centrul municipiului. O persoana a surprins intreaga scena si a postat imaginile pe o retea de socializare. In scurt timp acestea au ajuns virale.