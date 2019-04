FOTO!!! Vezi ce lider de partid s-a plimbat cu motocicleta în Vinerea Mare

Președintele PSD GORJ, deputatul Mihai Weber, este un fan declarat al vehiculelor pe două roți. De câte ori timpul îi permite, printre drumurile la București, ședințele de partid sau întâlnirile din teritoriu, Mihai Weber se plimbă cu motocicleta personală, acest lucru făcându-l și în Vinerea Mare, când a mers la Mânăstirea Tismana.

„Era păcat să nu profit de vremea asta superbă. Am șters de praf motocicleta și am dat o tură până la Severin, după care am trecut și pe la Mânăstirea Tismana. Cei care au acest hobby, știu ce senzații te încearcă atunci când ești pe motor – adrenalină, relaxare, libertate, interacțiune cu natura, pe scurt, o zi perfectă!”, a comentat deputatul Mihai Weber, pe pagina sa de socializare.