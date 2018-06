Mai multe echipaje ISU, din șase județe ale țării, se afla in aceste momente pe insulița Jiului, acolo unde are loc Competiția Nationala de Descarcerare si Acordare a Primului Ajutor Calificat- faza zonală. Aceasta este cea mai importanta competitie in care salvatorii profesionisti isi pot demonstra profesionalismul, daruirea si dragostea pentru aceasta meserie.