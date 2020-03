“Un producator de cabluri electrice auto, cu punct de lucru in Targu-Jiu, a anuntat, in aceasta dimineata, ca isi suspenda activitatea pana la data de 06.04.2020. Angajatorul are, la Targu-Jiu, 1002 angajati, care vor intra in somaj tehnic, pana la data mentionata. Inchiderea productiei, timp de doua saptamani, este o masura impotriva raspandirii coronavirusului, transmite ITM Gorj.

In judet peste 2000 de contracte de munca au fost suspendate pana la ora actuala.