Grav accident de circulaÈ›ie la Telesti. 9 victime transportate la spital. Planul roÈ™u de intervenÈ›ie a fost activat

Un grav accident de circulație a avut loc înainte cu putin timp in comuna Telesti, in apropierea secției de poliție. Din primele informații trei autoturisme au fost implicate in accident. Au fost înregistrate 9 victime, dintre care una încarcerată. Se lucrează pentru gestionarea acestei situații de urgenta. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, organele abilitate anunțând ca a fost activat planul roșu de intervenție.