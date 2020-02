Luis Popa: ”dacă mâine „domnul sculptor” s-ar întoarce printre noi și-ar lua operele și ar pleca cu ele”

Muzeul Național „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu va fi inaugurat pe data de 19 februarie, când este declarată sărbătoare națională, cu ocazia împlinirii a 144 de ani de la nașterea marelui sculptor.

Faptul că ambasadorul evenimentului a fost desemnată cântăreața Irina Rimes a declanșat un val de reacții mai puțin plăcute la adresa Ministrului Culturii

Luis Popa s-a arat indignat atât de propunerea ministrului cât și de declarația cântăreței care nu are nimic de-a face cu marele sculptor sau cu evenimentul în sine: ”Îmi dau seama pe zi ce trece că noi ne batem joc de Brâncuși în fiecare zi…efectiv nu știm să-l respectăm. Citeam o știre din care văd că Irina Rimes a fost aleasă ambasadorul Zilei Brâncuși de către Ministerul Culturii și în același timp citeam declarația acestei artiste:

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura.”

Cred că dacă mâine „domnul sculptor” s-ar întoarce printre noi și-ar lua operele și ar pleca cu ele din România. Din păcate, nu știm să ne respectăm valorile nici măcar atunci când nu mai sunt printre noi” a trasmis Luis Popa