Meci decisiv pentru ca echipa de baschet CSM Târgu Jiu să se mențină în prima ligă

CSM Târgu Jiu mai are nevoie de o victorie, pe teren propriu, în fața echipei Steaua București, pentru a se menține în Liga Națională de Baschet Masculin și viitorul sezon. Seria din play-out, dintre cele două echipe, s-a mutat la Târgu Jiu. Gruparea gorjeană conduce cu 2-0 la general, după cele două victorii de senzație înregistrate pe terenul Stelei.

Baschetbaliștii CSM-ului vor să se impună cu 3-0 la general și să scape de emoții. Cea de-a treia partidă va avea loc miercuri, 19 aprilie, de la ora 18,30, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Meciul 3 al duelului cu Steaua este programat miercuri, 19 aprilie, de la ora 18:30.

„Trebuie să intrăm cu atitudine, să ne apărăm terenul propriu“

Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu țintesc a treia victorie în seria din play-out și să încheie socotelile cu gruparea bucureșteană. Băieții lui Kresimir Basic conduc cu 2-0 la general, și mai au nevoie de doar o victorie pentru a se salva de la retrogradare. Căpitanul Porter Troupe, autorul aruncării ”nebune” din finalul meciului doi cu Steaua, care a adus cea de-a doua victorie în contul echipei din Târgu Jiu, le cere colegilor săi să intre în meci cu atitudine, să profite de avantajul terenului propriu și să obțină victoria care să mențină gruparea gorjeană în elita baschetului românesc și în viitorul sezon: „Miercuri jucăm din nou contra Stelei și încercăm să închidem seria aici. Suntem în avantaj, avem 2-0. Este important cum vom trata meciul cu Steaua. Trebuie să intrăm cu atitudine, să ne apărăm terenul propriu, să avem un meci bun și să terminam cu o victorie. Pentru mine nu este neapărat o problemă cu presiunea acestui meci. Este un simplu meci, în care trebuie să intrăm și să câștigăm. Am spus-o de mai multe ori pe parcursul acestui sezon că această echipă are abilitatea de a câștiga meciuri. Am fost aproape de a câștiga meciuri și cu echipele care acum sunt în play-off. Am învățat acum să și câștigăm meciuri și asta este diferența. Dacă până acum conduceam 30-35 de minute și apoi pierdeam, acum această echipă a învățat să și câștige”.