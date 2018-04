Mesajele liderilor PSD Gorj după decesul lui Mischie

Florin Cârciumaru care i-a succedat lui Mischie la conducerea PSD Gorj a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook: „Nicolae Mischie a incetat din viata! Imi este foarte greu sa transmit un mesaj prin care sa-mi exprim regretul trecerii sale in nefiinta. Sunt una dintre multele persoane care ii datoreaza acestuia drumul politic si nu numai. Ramane in memoria mea si a colegilor ca un om cu suflet mare, ca un adevarat lider, care a stiut sa lupte pentru judetul nostru. Foarte multe lucruri realizate in municipiu si judet i se datoreaza lui Nicolae Mischie.

Aurel Popescu, președintele PSD Târgu Jiu și viceprimar al municipiului Târgu Jiu, a transmis un mesaj tot prin intermediul paginii de socializare: „Am aflat cu tristețe despre decesul fostului președinte al Consiliului Județean Gorj și al PSD Gorj, Nicolae Mischie. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei“.