Metodă inedită prin care un oraș din România a scăpat de ciori

Dupa ce ani la randul au incercat tot felul de metode ca sa scape de ciorile din centrul orasului, reprezentantii Primariei Timisoara cred ca au castigat batalia cu enervantele pasari.

In cativa copaci au fost montate 18 lampioane ce stau aprinse peste noapte si a caror lumina pare sa sperie ciorile.

”De Craciun s-au pus aceste lampioane prin copacii din parcarea Primariei Timisoara si pe Eminescu. Aici era plin de ciori. La un moment dat, am vazut ca nu mai sunt ciori. Oare chiar nu le place lumina sau sunt speriate? Am monitorizat ce se intampla. I-am cerut saptamana trecuta Directiei de Mediu sa puna lampioane in Parcul Catedralei. Alaltaieri seara n-a fost nicio cioara in Parcul Catedralei, aseara s-a facut verificarea si nici urma de ciori. Am redat Parcul Catedralei Oamenilor” a explicat primarul Nicolae Robu.

E bine știu că de ani buni și autoritățile din Tg-Jiu se confrontună cu această problemă care aparent pare fără soluții.