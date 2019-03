Mobilizare la Rovinari! Angajații primăriei și elevii, acțiune de curățenie în oraș

Angajații Primăriei Rovinari și elevii de la școlile din oraș s-au mobilizat pentru a realiza o amplă acțiune de curățenie. „Ieri, împreună cu angajații Primăriei, elevi de la scolile din oraș, dar și cetăteni ai orașului, am demonstrat că putem să alegem drumul drept și bun. Împreună am efectuat o amplă acțiune de curățenie în tot orașul. Am toaletat și igienizat copacii, am curățat vegetația, ne-am ocupat și de repararea gardurilor și întreținerea locurilor de joacă pentru copii”, a precizat Robert Filip, primarul orașului Rovinari, pe pagina sa de Facebook.