O importantă firmă din Gorj, gest impresionant pentru bolnavii secției de neurologie

Zilele trecute firma ARTEGO a raspuns prompt si a sprijinit sectia de Neurologie a Spitalului Judetean Gorj printr-o donatie mai mult decat necesara. Astfel, in cadrul fabricii au fost realizate 50 de stative pentru perfuzii si 100 de lenjerii complete de pat, toate acestea ajungand vineri pentru bolnavii din aceasta sectie. Stativele existente nu acopereau necesarul sectiei, Neurologia avand in medie internati 90 de bolnavi, iar lenjeriile de pat erau de cele mai multe ori deteriorate. ARTEGO este una dintre putinele firme din Gorj care a sprijinit constant diferite sectii ale Spitalului Judetean Gorj si nu numai. De-a lungul anilor societatea s-a implicat in foarte multe acte caritabile, a sprijinit actiunile culturale de anvergura sau a incurajat, sprijinindu-i financiar, tinerii talentati din judet.