Patru studenți din Gorj suspecți de coronavirus

”Avand in vedere contextul epidemiologic actual – infectiile cu coronavirus 2019 – va comunicam faptul ca la nivelul Directiei de Sanatate Publica Gorj s-au intreprins masuri in vederea instruirii personalului medico sanitar din unitatile sanitare ( spitale, medici de familie, medici scolari) etc. privind modul de prevenire conform metodologiei de pe site-ul I.NS.P – C.N.S.C.B.T. Bucuresti. Conform prevederilor metodologiei specifice, persoanele care vin in tara din zonele cu risc (China ) sunt obligate ca la sosirea in aeroport sa completeze un chestionar legat de starea de sanatate , urmand ca acestea sa fie autoizolate voluntar la domiciliu timp de 14 zile.

La nivelul judetului Gorj s-au aflat in aceasta situatie un numar de 4 persoane (studenti) , carora le-a expirat perioada de supreveghere de 14 zile, fiind clinic sanatosi” a transmis DSP Gorj printr-un comunicat de presă.