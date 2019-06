”Am decis să nu mai continui la Petrolul Bustuchin și să părăsesc această formație. Decizia am luat-o după meciul retur din semifinala cupei României, când am câștigat meciul cu 3 – 2, după un 0 – 0 în tur, lucru care ne-ar fi calificat în finala competiției, dar lipsa de profesionalism a delegatului echipei noastre a făcut să pierdem la masa verde cu 3 – 0 meciul tur” a transmis Cosmin Frimu.

