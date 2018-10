Poliţia Locală, prezentă la o cererea în căsătorie. Vezi de ce

Un tânăr din Târgu Jiu şi-a cerut în căsătorie iubita într-un mod inedit. Adelin Boris, în vârstă de 22 de ani, este pasionat de automobilism. El s-a gândit ca împreună cu prietenii care fac parte din grupul de pe Facebook „Group of cars” să-i facă o surpriză prietenei sale, scrie adev.ro/phbxri

Mai mulţi tineri s-au strâns cu maşinile în zona Colegiului Naţional „Spiru Haret“, după care au pornit în coloană spre o altă zonă a oraşului, insuliţa de pe Jiu. Boris a fost surprins de numărul mare de participanţi: „Surpriza a fost gândită de către mine si de catre prietenii mei din «Group of cars». Am ştiut despre tot ceea ce se va întâmpla. Eu am venit cu ideea şi am cerut ajutorul lor, iar ei au fost dornici să ma ajute. La eveniment, iniţial trebuiau sa fie prezente in jur de 20 de maşini, dar, spre surprinderea mea, au ajuns 57 de maşini“, ne-a povestit Boris. Impresionată până la lacrimi Boris ne povesteşte că momentul în care şi-a cerut în căsătorie iubita a fost emoţionant, iar aceasta nu a bănuit nimic.

Poliţia Locală, prezentă la cererea în căsătorie Interesant este că la eveniment a asistat şi un echipaj de la Poliţia Locală Târgu Jiu. „Politia locală era în patrulare în momentul în care noi organizam evenimentul. Iniţial, aceştia au dorit să le răspundem la câteva întrebări despre prezenţa noastră acolo, iar, în urma răspunsului dat, au hotărât să rămână până la finalul evenimentului pentru a supraveghea“, ne-a explicat Boris.