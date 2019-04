Premieră medicală la Ortopedie

O pacientă cu varsta de 53 de ani a fost operată pentru stabilizarea unei vertebre fracturate, intervenția fiind făcută printr-o tehnică minim invazivă. Intervenția efectuată pentru prima dată la Târgu Jiu, de către medicul Bogdan Niculescu, șeful secției Ortopedie, împreună cu neurochirurgul Dorin Bica, îi permite pacientei să plece acasă chiar în ziua următoare.

” Si am inceput……prima interventie de chirurgie spinala.Impreuna cu Dr.Dorin Bica – neurochirurg NeuroHope am efectuat in cadrul sectiei Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta Tg Jiu o interventie minim invaziva de stabilizare a unei vertebre fracturata pe osteoporoza,procedeu denumit vertebroplastie,la o pacienta in varsta de 53 de ani.Impreuna cu echipa ce a asigurat anestezia condusa de Dr.Stavila Valeriu si cu echipa sectiei ortopedie carora doresc sa le multumesc,am debutat in chirurgia spinala incet dar sigur.Multumesc domnului Dr.Dorin Bica ,un medic care reprezinta viitorul neurochirurgiei in Romania,pentru efortul deosebit si sunt convins ca vom avea o colaborare pe termen indelungat. ” Felicitari Bogdan Niculescu!