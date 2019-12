Premiu important pentru nora unui cunoscut medic din Gorj

Ana Maria Lungu, nora medicului Camelia Bărbuț, a primit luni seara un premiu important. „În aceasta seara am primit premiul Best Bridal Brand, cea mai buna marca de rochii de mireasa in cadrul Galei Celebrity Awards Femei de Succes. Multumesc sotului meu minunat Gabi, părintilor mei care au sustinut mereu munca mea, echipei mele extraordinare și tuturor mireselor care au ales o rochie creată de mine pentru cea mai frumoasa zi“, a fost mesajul transmis Ana Maria Lungu pe pagina de Facebook.