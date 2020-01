Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor Gorj, Tiberiu Tătaru, din nou in carţi pentru şefia SJU

Trei candidați și-au depus candidatura pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Printre acestia si fostul manager al instituției.

Tiberiu Tătaru a condus Spitalul Județean în perioada 2014-2018 și s-a retras din cursa pentru un nou mandat, pentru că era implicat într-un proces pentru incompatibilitate cu Agenția Națională de Integritate, pe care l-a câștigat. Tiberiu Tătaru a spus că va urma o perioadă dificilă de reacreditare a spitalului și trebuie făcute o serie de schimbări: „Mi-am depus dosarul de candidatură pentru postul de manager la Spitalul Județean de Urgență. îmi doresc în primul rând reacreditarea spitalului, pentru că anul aceste este foarte greu pentru instituția noastră, având în vedere că vine etapa a II-a a procesului de acreditare în care Unitatea Națională pentru Managementul Calității Serviciilor în Sănătate va veni să facă o nouă evaluare. Spitalul Județean, după cum am observat în ultima perioadă, a avut mici carențe în ceea ce înseamnă activitatea și organizare, motiv pentru care, din experiența pe care o am de zece ani de zile ca manager de spital, consider că voi pute să aduc un mare suflu acestei instituții“.