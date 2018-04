Prinși in timp ce pescuiau în perioada de prohibiție

Patru tineri cu vârste cuprinse in 20 și 30 de ani au fost prinși in timp ce pescuiau in perioada de prohibiție intr-un lac de pe raza comunei Urdari. Aceștia foloseau o plasă monofilament tip „setcă” şi o anvelopă de mari dimensiuni, tip „barcă”. Tinerii au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, iar bunurile folosite la săvârşirea faptelor și cantitatea de 9 kg pește au fost ridicate în vederea confiscării. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de pescuit în perioada de prohibiţie, deţinerea şi folosirea uneltelor de plasă tip monofilament şi pescuitul cu unelte neautorizate.